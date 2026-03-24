Il presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane ha denunciato i cori dei magistrati durante il referendum, affermando che tali comportamenti compromettono l'immagine di imparzialità delle autorità giudiziarie. Ha inoltre sottolineato come questi episodi possano influire sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni e ha chiesto un maggiore senso di equilibrio e sobrietà da parte degli operatori della giustizia.

“Ci si chiede se l’Anm ritengatali condotte conformi ai principi deontologici e al ruolo istituzionale dei magistrati; se manifestazioni di questo tipo siano compatibili con il dovere diindipendenza e di equilibrio richiesto dalla funzione giudiziaria“. Con queste parole, il presidente dell’Unione delle Camere Penali ItalianeFrancesco Petrellidenunciale scene di festeggiamenti verificatesi nei tribunali di Napoli e Milanosubito dopo l’uscita dei primi exit poll del referendum sulla Giustizia. Lo fa in un documento indirizzato all’Anm e, per conoscenza, al primo presidente della Corte di Cassazione, chiedendosi se l’esito di un voto possa giustificare “espressioni e comportamenti che appaiono divisivie non rispettosi tra appartenenti allo stesso ordine“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Referendum, Petrelli (Ucpi) contro cori dei magistrati per il No denuncia: “Minano immagine di imparzialità”

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