Referendum Patto Avanti | La vittoria del No spinge la nostra azione

Il risultato del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia ha visto prevalere il No, con una partecipazione significativa anche in Umbria. Un rappresentante di Patto Avanti ha commentato che questa vittoria rafforza le iniziative del gruppo, sottolineando come la mobilitazione civile e politica abbia contribuito a un risultato importante. Nessun dettaglio sui numeri o sui dati di affluenza è stato fornito.

I partiti commentano in una nota il risultato del voto: "Risultato che anche in Umbria è frutto di una grande partecipazione e di una forte mobilitazione civile e politica" “La vittoria del No al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia è un bellissimo risultato che anche in Umbria è frutto di una grande partecipazione e di una forte mobilitazione civile e politica". Così commentano in una nota diffusa l'esito del referendum sulla giustizia i partiti del gruppo Patto Avanti che parlano di un "segnale chiarissimo contro l’azione di un governo che voleva cambiare la Costituzione a colpi di maggioranza". PerugiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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