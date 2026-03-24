Referendum notizia clamorosa per la famiglia Berlusconi | da non credere

Il No ha prevalso nel referendum sulla giustizia, respingendo la riforma costituzionale che prevedeva la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, il doppio CSM con membri sorteggiati e l’istituzione di una Alta Corte disciplinare. La consultazione si è svolta in due giorni e si è chiusa con un’ affluenza record, elemento che nel centrodestra aveva alimentato aspettative diverse sull’esito finale. La riforma era sostenuta dal governo guidato da Giorgia Meloni, con il ministro della Giustizia Carlo Nordio tra i principali promotori. Con la bocciatura, il percorso si interrompe e la questione torna al centro del confronto politico. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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