Dopo la vittoria del No al referendum il ministro Carlo Nordio parla di future pressioni dell’Anm, mentre la politica si divide e festeggia: sullo sfondo, una sconfitta che pesa più di quanto si voglia ammettere All’indomani della vittoria delNo alreferendum, il ministro della GiustiziaCarlo Nordiodice la sua ai microfoni diSkyTg24. Non nasconde il rammarico e, con una certa lucidità, prova a delineare il quadro post-referendum. Tra guerre interne all’opposizione e nuove pressioni politiche, quello che si prospetta, a suo dire, ètutt’altro che un clima disteso. “In questo momento il problema è della sinistra”, afferma Nordio, “perché ci sarà unaguerra intestinaper intestarsi la vittoria”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Referendum, Nordio: ‘Una vittoria per l’Anm, ora si contrapporrà ai governi’

Articoli correlati

Referendum, Nordio: ‘vittoria di Anm che diventa soggetto politico anomalo’ROMA, 24 MAR – “Purtroppo ora l’intervento della magistratura associata e sindacalizzata sarà quello di una forte pressione politica.

Leggi anche: Referendum giustizia 2026, Nordio dopo vittoria del No: “Prendo atto della decisione del popolo”, Anm: “Punto di partenza”

Referendum giustizia 2026: quando, per cosa si vota e perché sarà senza quorum

Altri aggiornamenti su Referendum Nordio 'Una vittoria per...

Temi più discussi: Referendum, Nordio: 'Arcifiducioso che vinca il sì'; Referendum, no a valanga: la riforma della giustizia fermata da 14 milioni di voti; Referendum, i risultati in diretta. Netta vittoria del no, bloccata la riforma della giustizia - LIVEBLOG; Referendum, Nordio sconfitto nella sua città: Treviso contendibile alle prossime elezioni.

Referendum, Nordio: 'La riforma porta il mio nome, mi assumo la responsabilità politica''Purtroppo ora l'intervento della magistratura associata e sindacalizzata sarà quello di una forte pressione politica. È una vittoria dell'Anm, parliamoci chiaro'. Sulla posizione della capo di gabine ... ansa.it

Referendum, Nordio: «Me ne assumo la responsabilità politica»Questa riforma porta in gran parte il mio nome quindi me ne assumo la responsabilità politica e tutto vorrei dire tranne che trovare colpe in altre persone: se vi sono stati difetti di comunicazione ... ilroma.net

Referendum: Chinnici (PD Sicilia): nella Regione degli scandali, risultato straordinario del No Palermo, 24 marzo 2026 - “Nella Regione degli scandali giudiziari che coinvolgono molti esponenti del governo e della maggioranza, il voto dei cittadini è chiaro: la - facebook.com facebook

Salvini “snobba” il no al referendum: vola da Orbán e attacca Zelensky. Sulla sconfitta referendaria dal vicepremier solo una nota stringata: "Rimaniamo convinti sia necessario migliorare la giustizia". Di @LucaRoberto11 x.com