Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha escluso l’ipotesi di dimissioni dopo l’esito negativo del referendum sulla riforma della giustizia. Nelle interviste rilasciate nelle ore successive al voto, il Guardasigilli ha rivendicato il lavoro svolto e ha invitato a leggere il risultato come parte del confronto democratico, senza interpretarlo come una resa sul piano personale. Nordio dopo il referendum: “Non è una sconfitta personale, mi inchino al voto”. Interpellato sulle richieste di un passo indietro, Nordio ha risposto: “ No, perché? Fa parte della politica perdere le elezioni ”. Il ministro, riporta Open, ha richiamato anche precedenti storici, ricordando come sconfitte elettorali abbiano riguardato figure di primo piano in diversi Paesi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Referendum, Nordio dopo la vittoria del “No”: “Dimettermi?”. La risposta è durissima

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