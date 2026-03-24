A Caivano No a valanga, il Sì trionfa in diversi comuni del casertano. Sono queste alcune delle curiosità venute fuori dalle urne dopo lo spoglio di ieri per il referendum sulla giustizia. Tra queste spicca un dato sull’affluenza. In Campania è stata maggiore per il voto referendario dove si sono recati alle urne il 50% degli elettori, a differenza delle ultime elezioni regionali dove votò appena il 44% degli aventi diritto al voto. Nell’area Nord invece a Giugliano 68% per il No, 31 per il Sì. A Villaricca il 67% per il no, il 32% per il Sì. Anche a Qualiano, comune del deputato di Fratelli d’Italia Schiano, vince comunque il No con il 68%. Plebiscito anche a Melito, Mugnano e Marano con oltre il 70%. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Referendum, “NO” a valanga a Caivano: “SÌ” vince a Capri e in 4 comuni dell’aversano

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