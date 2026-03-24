ANCONA Nelle Marche ha votato il 63,77% degli aventi diritto. Un risultato record - sopra la media nazionale del 58,93% - soprattutto se paragonato al misero 32,7% a cui si era fermato il referendum sul lavoro e la cittadinanza andato in scena l’8 e il 9 giugno 2025. La consultazione sulla riforma della giustizia ha avuto il grande merito di riportare i marchigiani alle urne in massa: la scena delle file ai seggi registrata tra domenica e ieri non si vedeva da anni. Un dato che, comunque la si pensi, deve far gioire tutti. Gli schieramenti Poi ovviamente, qui come nel resto d’Italia, gioirà di più chi si era schierato con il No. Le Marche si pongono esattamente in linea rispetto al dato nazionale: il 46,26% ha votato Sì; il 53,74% ha votato No. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Referendum nelle Marche: 2 province per il Sì ma i sei capoluoghi stanno tutti col No

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