Referendum nell' area Casilina-Prenestina a sud di Roma trionfa il Sì ma non mancano le roccaforti del No

I risultati dello spoglio di ieri delineano una geografia del voto articolata a sud della Capitale. A Capranica Prenestina il picco dei favorevoli, mentre Genazzano e Segni guidano il fronte del dissenso Lo spoglio delle schede referendarie conclusosi ieri ha restituito una fotografia politica estremamente chiara per quanto riguarda i comuni a sud della provincia di Roma, in particolare nell'area Casilina-Prenestina. Il dato politico più rilevante è la netta spaccatura tra l'orientamento della Capitale e quello della sua provincia meridionale: se a Roma il risultato è andato in una direzione, nel territorio prenestino a prevalere è stato il "Sì", con percentuali diffuse e tendenzialmente omogenee. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Articoli correlati

Cosa dice il referendum in Toscana: Firenze e Livorno roccaforti del No. Centrodestra tradito. Ma a Forte, Elba e Capalbio vince il SìFirenze, 23 marzo 2026 – Livorno e Firenze sono le due roccaforti rosse che trainano il resto della Regione.

Uilm si organizza nell’area Sud Est. “A Siena metalmeccanica in crisi”Siena, 23 marzo 2026 – Si è svolto a Piombino il primo Congresso della Uilm Toscana Sud-Est, che riunisce i territori di Siena, Livorno e Piombino,...