Referendum Messina | Sconfitta netta del Sì in Sicilia segnale politico Serve responsabilità

A Messina, è stata registrata una vittoria schiacciante del No nel referendum, con un divario maggiore rispetto alla media nazionale. La sconfitta del Sì riguarda tutto il territorio siciliano, dove i risultati sono ancora più netti. La discussione si concentra ora sulla necessità di assumersi responsabilità per quanto accaduto.

“La netta sconfitta del Sì a livello nazionale, e con uno scarto ancora più ampio in Sicilia, rappresenta un segnale inequivocabile: qualcosa non sta funzionando. Come nello sport, una battuta d’arresto così pesante, soprattutto dopo una lunga serie di vittorie, deve far scattare un campanello d’allarme e spingere tutti a ritrovare energia, lucidità e capacità di ripartenza. Il dato siciliano è particolarmente significativo. A Palermo, dove il No ha raggiunto il 70%, proprio nella città del Presidente della Regione, questo risultato assume un valore politico ancora più profondo. È un segnale che mette seriamente in discussione la tenuta dell’attuale governo regionale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

Nordio si assume la responsabilità politica della sconfitta del referendum sulla giustiziaUNICEF/Medio Oriente: In tutto il Medio Oriente, una generazione di bambini sta sprofondando sempre più nella crisi.

Leggi anche: In Sicilia vittoria netta del "No" al Referendum sulla giustizia: il voto a Catania

Tutti gli aggiornamenti su Referendum Messina Sconfitta netta del...

Temi più discussi: Chi perderà il referendum non potrà fingere che nulla cambi; Referendum sulla giustizia: vince il NO. La riforma Meloni è bocciata dagli italiani; Sondaggi politici: nonostante la sconfitta nel referendum il centrodestra è maggioranza nel paese | DATI.

Referendum, netta vittoria del No, bloccata la riforma della giustiziaI RISULTATI. Meloni: 'Rispetto la sovranità popolare ma vado avanti'. Il campo largo esulta e punta alle primarie (ANSA) ... ansa.it

Sondaggi politici: nonostante la sconfitta nel referendum il centrodestra è maggioranza nel paese | DATINonostante la cocente e netta sconfitta al Referendum sulla Giustizia, il centrodestra, nel suo complesso, secondo l’ultimo sondaggio SWG realizzato per il Tg La7, è maggioranza nel paese. Blindate le ... strettoweb.com

Il voto al referendum sulla giustizia è stato anche un gigantesco No a Trump, alla guerra e a un modello di potere che gli italiani guardano con timore. La deriva autoritaria di un presidente senza limiti fa paura, non solo agli analisti. Continuare a piegare la test - facebook.com facebook

Per questo referendum costituzionale il nodo del voto fuorisede si è ripresentato in tutta la sua complessità. E per la prima volta, da quando ho il diritto di voto, sono stata costretta a non andare alle urne x.com