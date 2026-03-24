Referendum Martella esulta | Ha vinto la richiesta dell’equilibrio tra i poteri

«La partecipazione così alta a questo referendum è un segnale importante: quando i cittadini sentono che in gioco ci sono principi e diritti, si muovono. E la netta vittoria del NO indica una scelta chiara: difendere l’equilibrio dei poteri e l’indipendenza della magistratura da una riforma costruita male e spinta anche da una volontà di controllo da parte dell’esecutivo». Lo ha dichiarato ieri Andrea Martella, segretario regionale del PD Veneto e candidato sindaco di Venezia. «Oggi il Paese manda un messaggio forte – prosegue Martella – le riforme si fanno per migliorare la giustizia, non per piegarla». «Anche a Venezia, dove la vittoria del NO è molto chiara e in forte controtendenza rispetto al dato veneto, si afferma con nettezza la richiesta di equilibrio tra i poteri e di una giustizia dalla parte dei cittadini», conclude Martella. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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