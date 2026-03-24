Referendum Marano M5s | Misterbianco blinda la Costituzione il No ha stravinto con il 65,2%

La deputata regionale commenta il voto sulla riforma della giustizia: "Dalla nostra città un segnale forte a tutto il centrodestra" "I risultati di Misterbianco relativi al voto per il referendum costituzionale non lasciano spazio a dubbi: la nostra città ha scelto con forza di difendere i principi costituzionali. Si tratta di un segnale inequivocabile non solo ai governi nazionale e regionale ma anche all'Amministrazione comunale, espressione del centrodestra di questo Paese e di un partito in particolare, che è Forza Italia e che ha promosso questa inutile riforma". A dirlo è Jose Marano, deputata regionale del Movimento Cinquestelle commentando la netta bocciatura della riforma della giustizia voluta dal governo Meloni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Articoli correlati

Referendum sulla giustizia, il M5S organizza un incontro pubblico: “La Costituzione non va sacrificata”Durante l’evento, promosso anche da Agende Rosse e Antimafia Duemila, interverranno gli avvocati Fabio Repici e Domenico Morace “Cosa cambierebbe...

Referendum sulla giustizia, Bilotti (M5S): “Difendere la Costituzione da una riforma tutta politica”“A una settimana dal voto referendario è importante ribadire con forza le ragioni del no”.

Una raccolta di contenuti su Referendum Marano M5s Misterbianco...

Referendum, Conte: Avete scudato la Santanchè, smettetela con le fandonie. Mulé non risponde e attacca: Comizietto sull’onestà-tà-tàDurissimo scontro tra il leader del M5s Giuseppe Conte e il vicepresidente della Camera dei deputati Giorgio Mulè in un dibattito tenutosi all’Università della Calabria sul referendum costituzionale ... ilfattoquotidiano.it

Giustizia, referendum contro la riforma: raccolte 500 mila firme. Conte (M5s) esulta: È un risultato incredibileLa raccolta firme promossa dai 15 cittadini che hanno avviato l’iniziativa popolare per un referendum contro la riforma della giustizia ha raggiunto il quorum delle 500 mila firme richieste. È quanto ... affaritaliani.it