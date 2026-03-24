Dopo la sconfitta del governo Meloni, si sono moltiplicati i commenti di diversi esponenti politici. Fabio Rampelli ha espresso una posizione critica riguardo agli attacchi ai giudici, definendo il linguaggio usato come sbagliato e sottolineando che tali attacchi hanno generato timore. La discussione si concentra sulle reazioni interne al partito riguardo alle recenti vicende politiche.

Il giorno dopo la prima sconfitta del governo Meloni è quello delle nenie. Ma tra i lamenti che danno addosso a tutti senza alcuna autoanalisi, il distinguo arriva da Fabio Rampelli. Uomo di prima fila, tra i fondatori di Fratelli d’Italia, recentemente finito in alcune cose in contrasto con le sorelle Meloni, il deputato e vicepresidente della Camera ammette che qualcosa non ha funzionato. E punta il dito contro gli attacchi ai giudici e la pretesa di spiegare la riforma senza trovare una chiave che rendesse comprensibile il punto di vista della maggioranza che l’ha concepita e approvata. Quella di Rampelli è una scudisciata secca: “Abbiamo... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, l’ora dei distinguo dentro FdI. Rampelli: “Gli attacchi ai giudici hanno spaventato. Linguaggio sbagliato”

Articoli correlati

Referendum, il piano di Meloni per convincere gli indecisi: sondaggi, attacchi ai giudici e appello al votoMancano 32 giorni al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia e l’agitazione tra via della Scrofa e Palazzo Chigi monta.

Referendum sulla giustizia, Buonguerrieri (FdI): "Garantire terzietà dei giudici nei processi"Il Comitato Si Riforma Forlì ha incontrato ha tenuto un incontro nella sala del consiglio di Forlimpopoli per spiegare il referendum sulla giustizia...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Referendum l'ora dei distinguo dentro...

Temi più discussi: L'analisi del voto, spinta dagli elettori dormienti e il fattore moderato; Meloni, il video della disfatta: Abbiamo perso un’occasione. Fazzolari attacca i giudici; Ora separiamo le carriere dal tempo libero: ministri e magistrati, tornate a lavorare; La maggioranza silenziosa dice NO: per Giorgia è la prima batosta, di quelle che lasciano il segno.

Referendum, in Sicilia l'affluenza più bassa d'Italia ma netta vittoria del No: i datiIn corso lo spoglio del referendum costituzionale. L'Isola si distingue rispetto alla media nazionale. Due i dati più significativi: la bassa affluenza e la percentuale più alta di No ... balarm.it

Referendum, con la vittoria del No si mantiene lo status quo Costituzionale: ecco cosa accade oraCon un'affluenza record il No ha trionfato al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026, respingendo la riforma che modificava sette articoli della Costituzione italiana (87, 102, 104, 105, 1 ... msn.com

Tele Club Italia. . #CampaniaOggi- Referendum, è Napoli la capitale del NO - facebook.com facebook

Referendum, la mappa del voto che divide l’Italia (e racconta qualcosa di più) x.com