Referendum Libdem | È la vittoria della retorica

Da ilpiacenza.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

«Il risultato del referendum sulla giustizia. commenta il partito Liberaldemocratico di Piacenza, rappresentato da Vittorio Tozzini - rappresenta l’ennesima occasione mancata per modernizzare il Paese e rafforzare i principi dello Stato di diritto. La Costituzione, tempio dei valori repubblicani, è stata ridotta a sepolcro della democrazia, piegata a strumento di propaganda da una politica populista, astratta, incapace di confrontarsi, assumersi responsabilità e costruire scelte condivise. Sulla riforma della Magistratura si è ripetuto, a ruoli invertiti, il copione del referendum Renzi. Nonostante le buone intenzioni iniziali, il confronto si è presto spostato dai contenuti a un plebiscito sul governo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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