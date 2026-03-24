Referendum le reazioni del no | La Costituzione non si cambia da soli

In vista del referendum sulla giustizia, i dati della Tuscia mostrano che il “sì” ha ottenuto il 55,95% dei voti, mentre il “no” ha raggiunto il 44,05%. Tra le reazioni, alcune persone hanno sottolineato che la modifica della Costituzione non può essere fatta senza un consenso ampio, affermando che il cambiamento richiede un processo condiviso.

I partiti e i comitati contrari alla riforma della giustizia soddisfatti per il risultato, nonostante a Viterbo e provincia abbia stravinto il "sì" Referendum sulla giustizia, la miglior prova il "sì" l'ha data nella Tuscia con il 55,95% rispetto al 44,05% del “no”. Almeno nel Lazio. A Viterbo città il "sì" ha raggiunto il 57,08%. Un risultato che va controcorrente rispetto a quello nazionale: l'Italia ha bocciato la riforma costituzionale voluta dal governo di Giorgia Meloni. Il "sì" ha vinto anche nelle altre province della regione (Frosinone, Latina e Rieti) che, però, non sono riuscite a contenere l'onda d'urto della Capitale. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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