Era l’11 settembre del 1986, quando Giovanni Agnelli, parafrasando un vecchio detto latino, pronunciò un aforisma destinato a rimanere: “Bi-Invest humanum, Fondiaria dabolicum”. Così dicendo non fece altro che adattare il vecchio adagio “errare è umano, perseverare diabolico” ad alcune vicende della finanza italiana. Allora si era completata la scalata da parte della Montedison di Mario Schimberni sulla compagnia di assicurazione fiorentina, la Fondiaria; dopo aver conquistato la holding (la Bi-Invest) di Carlo Bonomi. Nelle elezioni europee del 2019, la Lega era diventato il primo partito del Paese con oltre il 34,33% dei voti: più del doppio rispetto alle politiche di marzo 2018, quando il Carroccio si era fermato intorno al 17%. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Referendum, le ragioni più profonde di una sconfitta non annunciata. Il commento di Polillo

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