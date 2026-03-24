Referendum l' attività di vigilanza dei carabinieri nei seggi elettorali

Durante le recenti consultazioni elettorali, i carabinieri hanno svolto attività di vigilanza nei seggi, con l’obiettivo di garantire il corretto svolgimento delle operazioni di voto. Sono stati presenti per mantenere l’ordine pubblico e assicurare la tranquillità di chi si è recato alle urne, rispettando le procedure previste per questa tipologia di elezioni.

I militari hanno presidiato i seggi vigilando affinché tutte le fasi, dall’apertura delle urne fino alla chiusura e allo scrutinio, si svolgessero nel pieno rispetto delle norme e in un clima di tranquillità In occasione delle consultazioni elettorali, l’Arma dei carabinieri è stata impegnata a garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto, assicurando la tutela dell’ordine pubblico e la serenità dei cittadini chiamati a esercitare un diritto fondamentale. I militari hanno presidiato i seggi elettorali con discrezione e professionalità, vigilando affinché tutte le fasi, dall’apertura delle urne fino alla chiusura e allo scrutinio, si svolgessero nel pieno rispetto delle norme e in un clima di tranquillità. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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