Referendum l' Anm a Napoli esulta contro Annalisa Imparato | Chi non salta

" Chi non salta Imparato è ". Toghe contro toghe. Nella saletta dell'Anm al Tribunale di Napoli si festeggia. Sì, perché alla fine al referendum sulla giustizia ha prevalso il "No". E tra una bottiglie di Champagne, è partito un coro contro Annalisa Imparato, un magistrato che nelle scorse settimane si era schierato per il "Sì". Ma non è sola. Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata oggetto di scherno proprio tra gli stessi magistrati dell'Anm. La pagina "Sietedeipovericomunisti" ha condiviso il video dei festeggiamenti su Instagram, lasciando anche un piccolo commento: "La nostra solidarietà al magistrato Annalisa Imparato, che ha avuto il coraggio di schierarsi a favore della riforma. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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LE PAROLE DI ANNALISA AL CORRIERE! “Non ho mai vissuto questa cosa come una svolta improvvisa, è stata graduale. Se anni fa ero una ragazzina un pò spaventata, ora penso di aver imparato molte cose. E anche se scopro le gambe, resto sempre una facebook

Il sostituto procuratore Annalisa Imparato: «La storia ci insegna che spesso le decisioni vengono prese in base all’appartenenza alle correnti. Negli ultimi mesi abbiamo notato un aumento di interesse nei cittadini». di @MCaverzan x.com