Referendum l' analisi di Pagnoncelli Boom della generazione Z tra i 18 e 28 anni | alle urne 2 su 3 il 58,5% per il No Tutti i dati

La partecipazione al voto referendario è stata davvero importante: il 58,9% di affluenza indica un’attenzione elevata da parte dell’elettorato, anche se presumibilmente non centrata sui contenuti tecnici della riforma quanto piuttosto sui suoi risvolti politici. La politicizzazione della campagna referendaria è stata una scelta per certi versi obbligata, stante la complessità del tema che aveva indotto molti elettori a dichiarare l’intenzione di volersi astenere non comprendendo le implicazioni della riforma. È stata una campagna caratterizzata da toni aspri e diverse dichiarazioni fuori misura che ha prodotto la maggiore mobilitazione... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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Affluenza boom: alle 23 è al 46%. È il dato più alto in un referendum su due giorni. Tutti i dati Regione per RegioneFra pronostici e scongiuri, è il boom dell'affluenza a dare una prima indicazione sul referendum sulla giustizia: alle 23, il dato era al 45%.

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Temi più discussi: Boom di votanti al referendum: alle 23 l’affluenza è al 46%. Record al Nord, il Sud arranca; Il referendum della generazione Z, boom tra i 18 e 28 anni: 67% di partecipazione al voto, con il 58,5% per il No; Referendum, il boom dell’affluenza: è al 58,9%. Il traino delle grandi città e delle regioni del Centro e del Nord; Referendum sulla giustizia, boom di partecipazione nel paese di Fausto Coppi.

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Affluenza boom al referendum sulla giustizia, è record al Nord: ecco le Regioni con la più alta percentuale di votantiReferendum sulla giustizia, affluenza record al 46% e stime verso il 60% finale: Partecipazione forte al Nord, più bassa al Sud. greenme.it

AFFLUENZA BOOM AL REFERENDUM Ecco i dati riguardanti la provincia della Spezia, Comune per Comune facebook

A sorpresa boom di affluenza alle 23, il 46% (Si voterà fino alle 15 di oggi Prevedibile il raggiungimento della soglia del 60%. Una quantità così imprevista di votanti, fa saltare ogni previsione dei sondaggisti che non avevano previsto un afflusso del genere) D x.com