Tradotto in termini politici: non è il momento delle grandi architetture costituzionali, ma delle riforme concrete, credibili e verificabili nei loro effetti Il referendum confermativo sulla riforma costituzionale dell’ordinamento giudiziario ha prodotto un esito chiaro. Con un’Affluenza pros. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Referendum, la vittoria del NO diventa legittimazione per una riforma attuativa dell’articolo 98, comma 3, della Costituzione?

Articoli correlati

Leggi anche: “Si rileggano l’articolo 111 della Costituzione, la riforma Nordio finalmente lo attua”: Giuseppe Valentino spiega le ragioni del Sì al referendum

Leggi anche: Dal Titolo V della Costituzione alla riforma della giustizia, la storia dei referendum in Italia

Una raccolta di contenuti su Referendum la vittoria del NO diventa...

Temi più discussi: REFERENDUM GIUSTIZIA, NETTA VITTORIA DEL NO. LA COSTITUZIONE E’ NATA PER UNIRE; Referendum Giustizia, da Roma a Palermo in piazza per festeggiare la vittoria del No. FOTO; Referendum, con la vittoria del No si mantiene lo status quo Costituzionale: ecco cosa accade ora; Il No ha vinto il referendum sulla giustizia.

Referendum, cosa succede dopo la vittoria del No: Meloni può dimettersi? Il governo può cadere? Chi vincerebbe le elezioni oggi? Domande e risposteLa vittoria del No al referendum potrebbe aprire nuovi scenari nella politica italiana, minando la stabilità di governo che fino a ... msn.com

Vittoria del No al referendum, Nordio: Non mi dimetto. Ora le toghe limiteranno iniziative politiche, a partire dai migranti. Schlein: C’è maggioranza alternativa a ...Le ultime novità sulle riforme costituzionali del governo Meloni e il dibattito politico in corso nel nostro paese ... ilfattoquotidiano.it

Salvini “snobba” il no al referendum: vola da Orbán e attacca Zelensky. Sulla sconfitta referendaria dal vicepremier solo una nota stringata: "Rimaniamo convinti sia necessario migliorare la giustizia". Di @LucaRoberto11 x.com

LabTv. . La riforma della giustizia torna al mittente. Il referendum confermativo della proposta del Governo naufraga in modo netto. La vittoria del fronte del No appare larga e 15 regioni italiane su 20 si sono espresse in maniera assai netta facebook