Referendum la Tuscia feudo del sì | solo in sette comuni su 60 vince il no

Da viterbotoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Canepina un voto di scarto, 16 a Civita Castellana. A Ischia di Castro i favorevoli sfiorano il 70%. L'appuntamento elettorale, molto politicizzato, fornisce un ritratto della situazione in provincia e Viterbo ne è un limpido esempio. Dati interessanti anche in vista delle prossime comunali Referendum sulla giustizia, un dato emerge con forza dalle schede scrutinate: una Tuscia profondamente diversa dal resto della nazione. Se l'Italia intera ha bocciato la riforma respingendo la proposta, i cittadini viterbesi hanno scelto di percorrere un'altra strada garantendo un margine di vantaggio abissale ai favorevoli: 55,95% del sì. L'ultima fase della campagna elettorale ha visto scendere in campo i vertici dei partiti locali politicizzando fortemente lo scontro. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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