Referendum la festa a Roma del campo largo Gualtieri | Fermata riforma pericolosa

Il palco improvvisato sul retro di un camion. I cori, classici, da “Bella Ciao” ai “Centro Passi”. A Roma, dopo la vittoria del “no” nel referendum sulla giustizia, è scattata la festa a piazza Barberini. Quella che doveva essere una manifestazione celebrativa della Cgil, si è trasformata in un corteo arrivato fino a piazza del Popolo. E non poteva mancare, ovviamente, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Soprattutto studenti hanno deciso di festeggiare dietro lo striscione “Viva l’Italia che resiste”, citazione di Francesco De Gregori. Pian piano, nel corso della serata, si sono unite sempre più persone per celebrare il successo del “no”. Alla fine è nato un vero e proprio comizio, con il leader della Cgil, Maurizio Landini, che ha parlato dell’inizio “di una nuova primavera”. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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