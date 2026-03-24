Si era spesa in prima persona in questa campagna elettorale per il referendum. La riforma della giustizia è “un’occasione che non possiamo farci sfuggire”, aveva detto domenica uscendo dal seggio. Nelle settimane precedenti Marina Berlusconi eri intervenuta più volte – con dichiarazioni, interviste e lettere ai quotidiani – per sostenere la riforma del ministro Carlo Nordio (“ necessaria per spezzare un giogo che soffoca tutti “, diceva ). A urne chiuse, però, si è trincerata nel silenzio: nessun commento ufficiale. Non sono mancate però le telefonate. La primogenita di Silvio Berlusconi si è sfogata con i dirigenti di partito: ha espresso la sua delusione e amarezza per il fallimento di quella riforma che era un cavallo di battaglia del padre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, la delusione di Marina Berlusconi: l’amarezza e gli sfoghi per il tramonto della separazione delle carriere

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