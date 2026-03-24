Il referendum sulla separazione delle carriere in magistratura si è svolto il 22 e 23 marzo 2026. Secondo l’avvocato Stefano Di Pasquale, presidente della Camera Penale di Sondrio, i cittadini della Valtellina hanno espresso un voto chiaro e senza ambiguità. La vittoria del confronto si è verificata in questa regione, senza che il contesto politico o sociale abbia influito sulla decisione.

Il presidente Stefano Di Pasquale commenta l’esito del voto. “Abbiamo puntato sul dialogo e sul voto consapevole. Visti i risultati in provincia di Sondrio, vogliamo credere che questo sia servito” “I cittadini si sono espressi in modo netto e inequivocabile”. È con queste parole che l’avvocato Stefano Di Pasquale, presidente della Camera Penale di Sondrio, commenta l’esito del referendum costituzionale sulla separazione delle carriere in magistratura, svoltosi il 22 e 23 marzo 2026. Dopo settimane di campagna referendaria, il risultato delle urne si è rivelato diverso da quello auspicato dalle Camere Penali italiane, con la vittoria del ‘No’ a livello nazionale. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

© Sondriotoday.it - Referendum, la Camera Penale: “In Valtellina ha vinto il confronto, non il contesto”

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