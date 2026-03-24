Referendum in provincia | cosa rivelano i dati dai comuni del Bolognese

In provincia di Bologna, la consultazione referendaria ha visto una prevalenza del “No”. Su un totale di 55 comuni, solo quattro hanno registrato una vittoria del “Sì”, mentre la maggior parte dei comuni ha espresso il proprio voto a favore del “No”. I dati raccolti mostrano una tendenza diffusa tra i cittadini della zona.

Tra Bologna e provincia la riforma non passa. Tra i 55 comuni della Città metropolitana di Bologna, sono solo quattro quelli in cui vince il “Sì”. I favorevoli alla riforma costituzionale conquistano con un vantaggio di qualche punto percentuale i territori di Monghidoro, Gaggio Montano e Castel. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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