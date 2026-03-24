Referendum | in città vince il No in provincia il Sì Tutti i risultati nei comuni

Il Friuli Venezia Giulia è una delle sole tre regioni dove ha prevalso l'approvazione della riforma. La campagna pordenonese non ha fatto eccezione Il referendum costituzionale dipinge un quadro sulla provincia di Pordenone perfettamente in linea con le uniche tre regioni italiane dove ha prevalso il Sì: Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lombardia. Sono i territori a guida Lega dove c'è comunque una forte discrepanza tra città e zone rurali. A Pordenone ha vinto di misura il No, con un distacco di circa 300 voti (49,51% per il Sì contro il 50,49% per il No). Vittoria che si è registrata in tutti i quattro capoluoghi della regione. Solo tre comuni hanno visto la vittoria del No: Pordenone e Andreis (52,03%) e Frisanco (53,25%). 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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