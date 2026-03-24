referendum il sud e i giovani trainano il no

Adesso Sì Quasi due milioni di voti di scarto e un’affluenza inattesa che sfiora il 60%. Record a Napoli: la riforma è bocciata dal 75%. Il Sì si afferma solo in tre regioni. L’11% degli elettori di centrodestra non ha seguito il proprio partito Adesso Sì Quasi due milioni di voti di scarto e un’affluenza inattesa che sfiora il 60%. Record a Napoli: la riforma è bocciata dal 75%. Il Sì si afferma solo in tre regioni. L’11% degli elettori di centrodestra non ha seguito il proprio partito La riforma voluta dalla destra per mettere sotto il controllo del governo la magistratura è stata bocciata dagli italiani. Ha vinto il No con il 53,7% dei voti. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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