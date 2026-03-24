Il vantaggio registrato fuori dai confini italiani ammonta a circa 180mila voti in più soprattutto dall'America Latina e dal Nord America Il SÌ vince all'estero con il 56,3%. È questo l'esito del referendum per gli italiani che hanno votato all'estero. Un risultato in netta controtendenza con. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Referendum, il SÌ vince all’estero con il 56,3%, in America meridionale raggiunge il 72,3%, il NO meglio in Europa, 55,4%

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