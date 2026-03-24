Referendum il Pd | Una sconfitta per Basso e per Salvador rimasto in un imbarazzante silenzio

Il referendum si è concluso con risultati diversi tra le varie province di una regione del Nord Italia. In generale, il sì ha prevalso nel resto della regione, seguendo l’andamento di Veneto e Lombardia, mentre a Pordenone il risultato è stato opposto, con circa 300 voti di differenza a favore del no. Il Partito democratico locale ha commentato la vittoria del sì come una sconfitta per alcuni esponenti politici, mentre il leader locale ha mantenuto un silenzio apparso imbarazzato.

Le parole del capogruppo in consiglio comunale Nicola Conficoni a seguito dei risultati del voto sulla riforma della giustizia Il risultato del referendum porta un po’ di ossigeno al Partito democratico locale. Certo, in Friuli Venezia Giulia ha prevalso il sì, in linea con Veneto e Lombardia, ma a Pordenone si registra un risultato opposto: un “no” che si è imposto con uno scarto di circa trecento voti. "Il risultato del voto - spiega il capogruppo in consiglio comunale, Nicola Conficoni - ha mostrato che Giorgia Meloni e la sua maggioranza di centrodestra non sono imbattibili e la stessa cosa vale a Pordenone". Il partito, dopo l'esito del referendum del 22-23 marzo, si sta già interrogando sul futuro e sulle prossime mosse politiche, in vista delle elezioni Provinciali e Regionali. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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