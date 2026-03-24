Referendum il Pd rivendica il risultato | Ha vinto il lavoro nei quartieri e tra la gente

Il Partito democratico di Rimini legge il risultato del referendum come un segnale politico chiaro e un punto di partenza verso le prossime sfide elettorali La vittoria del No al referendum sulla giustizia rappresenta, secondo il Partito democratico di Rimini, un segnale politico chiaro e radicato nel territorio. Un risultato che nel comune riminese assume un peso ancora maggiore, grazie a una partecipazione ampia e a un lavoro organizzativo costruito nei mesi precedenti al voto. “La vittoria del No è un segnale chiaro, netto, che arriva dal Paese e che a Rimini assume un significato ancora più forte - dice Giacomo Gnoli, segretario comunale del Pd di Rimini -. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Articoli correlati

Referendum, a Cavriglia il PD rivendica il primato: “Risultato straordinario in tutta la provincia”Arezzo, 24 marzo 2026 – Cavriglia si conferma terreno fertile per la partecipazione politica e civica.

Chi ha vinto al referendum tra Sì e No a Monza: risultato ribaltato tra città e provinciaI dati quasi definitivi dello scrutinio per il referendum sull'ordinamento giurisdizionale confermano una divergenza tra il comune di Monza e il...

Tutto quello che riguarda Referendum il Pd rivendica il risultato...

Temi più discussi: Referendum, il PD rivendica: Rieti non è più una roccaforte della destra; Il Pd Calabria rivendica la vittoria del No: Respinto il tentativo di stravolgere la Costituzione · ilreggino.it; Referendum giustizia, alta affluenza a Messina: Hyerace rivendica il dato, Russo: Vittoria schiacciante del No; Referendum, la delusione del centrodestra comasco. Il Pd: Ottima notizia l’affluenza.

Referendum, a Cavriglia il PD rivendica il primato: Risultato straordinario in tutta la provinciaIl dato registrato nel territorio comunale rappresenta il migliore a favore del NO non solo nel Valdarno, ma nell’intera Provincia di Arezzo. msn.com

Referendum, «ha vinto la Costituzione»: il Pd esulta e guarda alle regionali del 2028In Friuli Venezia Giulia il «no» alla modifica della Costituzione per separare le carriere dei giudici ha perso (54,46% «sì» e 45,53% «no»), ma il ... ilgazzettino.it

Buongiorno da Agorà. Referendum: netta vittoria del No. Meloni: "Occasione persa ma andiamo avanti". Schlein: "Una maggioranza alternativa c'è". Commenta qui la puntata. #AgoraRai - facebook.com facebook

Referendum e il trionfo del No a Genova: quel vento sempre più impetuoso che soffiada sinistra x.com