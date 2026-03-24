Tra domenica e ieri mattina ci si chiedeva cosa potesse significare la sorprendente altissima affluenza alle urne registrata in provincia di Modena e in particolare a Modena città. La risposta è arrivata ieri pomeriggio: a Modena il No vince a valanga, guidando, assieme all’ Emilia Romagna, il fronte dei territori che hanno respinto la riforma costituzionale della giustizia del governo Meloni. Modena e la sua provincia si è piazzata seconda in Emilia Romagna per l’affluenza, la città è tra le prime in Italia. Il No in provincia ha stravinto con quasi il 58% contro il 42% del Sì. In città il No ha addirittura doppiato i Sì attestandosi al 63%. Al di là del merito tecnico della legge, è evidente che si è trattato anche, se non soprattutto, di un voto politico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Referendum, il no stravince. In città oltre il 63 per cento. Ma 21 comuni scelgono il sì

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