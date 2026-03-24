Sono gli studenti, i laureati e i professionisti ad avere spinto bocciatura del referendum sulla riforma della giustizia. Una mobilitazione a difesa della Costituzione che è stata trasversale, coinvolgendo in particolare gli italiani con una condizione economica elevata ma anche i ceti meno abbienti. Il Sì prevale solo tra chi ha un titolo di studio basso e tra i casalinghie. È questo il quadro di come hanno votato gli italiani per la riforma della giustizia Nordio secondo le stime di Ipsos Doxa per il Corriere. Boom di affluenza tra i giovani. Il punto di partenza è quello della grande partecipazione: oltre un terzo di chi non ha votato alle elezioni di due anni fa questa volte si è recato alle urne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum: il No prevale tra studenti, laureati e professionisti. Più Si tra casalinghi ed elettori con istruzione bassa

Articoli correlati

Referendum, il No sorpassa il Sì: “Tra gli elettori di Forza Italia uno su 5 voterà contro”A un mese esatto dal referendum sulla riforma dell’ordinamento giudiziario, il No ha ormai sorpassato il Sì nelle intenzioni di voto degli italiani.

Referendum in Sicilia: affluenza ferma al 46,14%, la più bassa tra le Regioni. Il NO al 61,25%ABBONATI A DAYITALIANEWS Partecipazione tra le più basse in Italia In Sicilia, l’affluenza alle urne per il referendum si è attestata al 46,14%,...

Referendum giustizia 2026: quando, per cosa si vota e perché sarà senza quorum

Una raccolta di contenuti su Referendum il No prevale tra studenti...

Temi più discussi: Referendum costituzionale sulla Giustizia: in città prevale il no; Referendum costituzionale confermativo 2026: a Messina prevale il NO; Referendum Giustizia 2026, vince il No: bocciata la riforma della separazione delle carriere; Referendum, anche a Castelfidardo prevale il no alla riforma.

Referendum: a Brescia vince il No, in provincia prevale il SìDal referendum sulla giustizia sono emersi dati differenti tra la città di Brescia e il resto della provincia. Nel capoluogo ha prevalso il No, mentre a livell ... elivebrescia.tv

Referendum costituzionale sulla giustizia: a Barcellona Pozzo di Gotto prevale il NoNel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto i cittadini sono stati chiamati alle urne, come in tutta Italia, il 22 e 23 marzo per esprimersi sul referendum costituzionale relativo alle... Vai all'articolo ... 24live.it

Bisogna che si spenda più di qualche parola per quelli che sono i vincitori morali e nei numeri di questo Referendum. I giovani. Gli studenti. I diciottenni al primo voto. Gli universitari. I fuori sede. Hanno fatto di tutto per scoraggiarli, per impedir loro di partecipa - facebook.com facebook

Referendum e il trionfo del No a Genova: quel vento sempre più impetuoso che soffiada sinistra x.com