Il Referendum sulla Giustizia. Vince il “No” con il 53,25% dei voti, circa 15 milioni di elettori, quasi 2 milioni in più dei “Sì”, che si ferma al 46,75%. Maxi-affluenza ai seggi, che ha sfiorato il 59%. La premier Meloni affida ai social la riflessione sull’esito del voto: occasione persa. Mentre il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, commenta: “Questa è una riforma che porta il mio nome e me ne assumo quindi la responsabilità politica”. Servizio di Augusto Cantelmi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Referendum, il fronte del “No” esulta. Nordio: “Mi assumo la responsabilità politica”

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