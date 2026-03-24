Il referendum sulla giustizia è andato male. E con lui si è fermata, ancora una volta, una riforma che questa Nazione aspetta da troppo tempo. Dai tempi di Enzo Tortora. Da quando un uomo innocente insegnò all’Italia che l’ingiustizia può distruggere anche le carriere più limpide e specchiate. Si poteva fare un passo avanti ma non è accaduto. La separazione delle carriere, dopo i rituali passaggi in Parlamento, è stata approvata e ha trovato in un primo momento, almeno stando ai sondaggi, il favore degli italiani. Poi il dibattito si è sporcato, sono state fatte semplificazioni estreme fino alla definitiva contesa fra tifoserie avverse. Ed è lì che gli italiani hanno, forse, perso di vista il merito della riforma. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Referendum, il day after: questo No non ha difeso la giustizia ma l’immobilismo

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