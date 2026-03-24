Referendum il bilancio del comitato per il No | Si rompe la narrazione di un consenso inattaccabile di Meloni

Il referendum costituzionale sulla giustizia ha visto una partecipazione significativa anche nella provincia di Ferrara. Un comitato per il No ha commentato che si sta rompendo la narrazione di un sostegno indiscutibile nei confronti del governo. La discussione si concentra sulla percezione del consenso e sui risultati delle urne nella zona.

Il referendum costituzionale sulla giustizia ha registrato un’ampia partecipazione anche a Ferrara e provincia. E il giorno dopo del voto è l'occasione, per il comitato del No per tirare le proprie conclusioni. Questa l'analisi del comitato provinciale “Società Civile per il No”: “Il voto al recente referendum costituzionale sulla giustizia ha segnato una giornata importante per il Paese, caratterizzata da una straordinaria partecipazione popolare. L’esito delle urne ha confermato la volontà netta dei cittadini di difendere l’integrità della Carta Costituzionale, inviando un segnale inequivocabile sulla necessità di preservare l’equilibrio tra i poteri dello Stato”. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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Il Comitato per il No al referendum sarà nettamente distante dalla politica.

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Chi ha vinto nel tuo comune I dati di Eligendo analizzati da OnData e visualizzati da Info Data mostrano la distribuzione del voto al referendum sulla giustizia, comune per comune, con una mappa che evidenzia il divario tra Sì e No. - facebook.com facebook