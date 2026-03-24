Referendum Iacchetti finge di piangere | Mi spiace per Bocchino aveva detto avrebbe vinto il sì

Durante un dibattito pubblico, un comico ha scherzato sull'esito di un referendum, riferendosi alle dichiarazioni di un politico che aveva previsto una vittoria del Sì con circa dieci punti di vantaggio. L'artista ha simulato un pianto e ha commentato con tono ironico, esprimendo dispiacere per le aspettative del politico, che aveva previsto un risultato diverso rispetto a quello effettivamente registrato.