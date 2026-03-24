Referendum i Liberali | Occasione persa

L’Associazione Liberali Piacentini ha commentato il risultato del referendum sulla riforma costituzionale della magistratura, evidenziando che si è verificato un prevalere del voto contrario, sebbene nel territorio di Piacenza e della provincia il sostegno al sì abbia superato il no. La nota si limita ad annotare il dato elettorale senza entrare in analisi o valutazioni.

L’associazione politica: «Su questi importanti argomenti si deve trovare l’accordo in Parlamento per raggiungere la maggioranza qualificata» L’Associazione Liberali Piacentini «prende atto del risultato del referendum sulla riforma costituzionale della magistratura in cui ha prevalso il no (anche se a Piacenza e Provincia il si ha avuto la meglio). Ritiene si sia persa l’occasione di completare la riforma Vassalli del 1989 (scritta dal prof. Gian Domenico Pisapia) con cui si è introdotto il rito accusatorio nel processo penale, sostituendo quello inquisitorio del 1941 introdotto in epoca fascista e dove la separazione delle carriere tra pubblico ministero e giudice era uno dei punti cardine. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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