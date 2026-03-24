Roma, 23 marzo 2026 – Tanto tuonò che piovve. Quattordici milioni e mezzo di No (il 53,7%), contro i dodici e mezzo di Sì (il 46,3%), che hanno sommerso la proposta di riforma costituzionale sulla separazione delle carriere tra pm e giudici targata centrodestra e fatto bagnare i piedi alla maggioranza di governo. Tanto che la premier Giorgia Meloni, come il suo vice azzurro e promotore della riforma, Antonio Taja n i, non possono che “prendere atto” del responso democratico del cittadini. Anche se le scorie del voto potrebbero ripercuotersi in modo duraturo sulla futura azione del governo, a cominciare dalla legge elettorale e le altre riforme in cantiere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Referendum, i cittadini hanno detto No. Il 53,7% boccia la riforma Nordio. Affluenza boom, bene anche al Sud

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