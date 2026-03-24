Referendum Graux scuote la maggioranza | A Fiumicino il segnale va ascoltato

Fiumicino, 24 marzo 2026 – “Il recente esito del referendum sulla giustizia nel nostro Comune ( leggi qui ) non può essere archiviato come una semplice statistica elettorale. I numeri, nella loro freddezza, tracciano una mappa politica ed emotiva del territorio che questa maggioranza ha il dovere di analizzare con estrema onestà intellettuale “. E’ quanto scrive Massimiliano Graux, membro della federazione provinciale di Fratelli d’Italia. “I dati parlano chiaro: a Fiumicino Paese, la media del voto si è attestata al 45,51% per il sì, contro un netto 54,48% per il no. Una sconfitta che ha visto il fronte referendario del sì soccombere in tutti i seggi del centro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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