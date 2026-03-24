Le reazioni . Il No vince il referendum sulla giustizia e scatena reazioni opposte tra maggioranza e opposizione. Da un lato, la premier ribadisce la linea del governo: “Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione. Andremo avanti . con responsabilità e rispetto”, pur ammettendo “il rammarico per un’occasione persa”. Sulla stessa posizione anche gli alleati: per Nordio “prendo atto con rispetto della decisione del popolo sovrano”, mentre Tajani sottolinea che “ci inchiniamo alla volontà del popolo” e Salvini ribadisce che “quando i cittadini si esprimono hanno sempre ragione”, invitando a proseguire l’azione di governo. Dall’altra parte, le opposizioni esultano. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Referendum giustizia, vince il No: esulta l’opposizione, il governo “andrà avanti”

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