Referendum giustizia Schlein | Batteremo Meloni alle prossime politiche – Il video

Il dibattito pubblico si concentra sulle prossime elezioni politiche, con alcune figure politiche che dichiarano intenzioni di vittoria contro l’attuale governo. Durante un evento a Roma, sono state pronunciate affermazioni riguardo alla volontà di battere l’avversario alle urne. Nel frattempo, si discute anche di un referendum sulla giustizia, senza ulteriori dettagli sui contenuti o le tempistiche.

(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2026 Batteremo alle prossime elezioni politiche, è chiaro però che questo voto con un'affluenza così alta, come dicevo prima, è un messaggio politico di cui il Governo deve sicuramente tenerne conto e ricominciare ad ascoltare quali sono le vere priorità del Paese", così Elly Schlein leader del Partito Democratico alla conferenza stampa al Nazareno per la vittoria del No al referendum. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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