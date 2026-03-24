Referendum giustizia Pellegrino | Serve politica vera non compromessi

"Prendo atto della volontà popolare e accetto il risultato con senso di responsabilità, pur restando convintamente tra i promotori del Sì" - aggiunge il vice presidente del Consiglio comunale "Prendo atto della volontà popolare e accetto il risultato con senso di responsabilità, pur restando convintamente tra i promotori del Sì. E mi congratulo con la sinistra, che è riuscita in ciò in cui la destra non è stata capace: rimanere unita sui contenuti e spiegare con chiarezza le ragioni del No, mettendo da parte personalismi e divisioni". "Questa sconfitta - prosegue Pellegrino - dimostra che quando non c’è da garantire poltrone, favori o consenso facile, diventa difficile fare politica vera. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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