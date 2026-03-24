Il ministro della Giustizia ha commentato la vittoria del No nel referendum sulla riforma costituzionale in materia di giustizia, affermando che non si dimetterà e citando un esempio storico di un leader che non si dimise dopo una sconfitta elettorale. Ha aggiunto di avere ancora molte cose da portare avanti nel suo incarico.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha rotto il silenzio all’indomani della bocciatura referendaria della riforma costituzionale sulla giustizia, escludendo categoricamente qualsiasi ipotesi di dimissioni. Interpellato sulla possibilità di un passo indietro dopo la vittoria del No, ha risposto senza esitazioni: “No, perché? Fa parte della politica perdere le elezioni. Successe anche a Churchill, dopo la seconda guerra mondiale”. Il paragone con il leader britannico che perse le elezioni nel 1945 subito dopo aver guidato il Regno Unito alla vittoria bellica non è casuale. Nordio ha voluto sottolineare come anche le sconfitte più... 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Referendum giustizia, Nordio esclude le dimissioni dopo la vittoria del No: “Successe anche a Churchill. Ho ancora da fare”

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