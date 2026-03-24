Referendum giustizia nel Lazio | il No vince grazie a Roma ma nelle altre province prevale il Sì

Roma, 24 marzo 2026 – È Roma a decidere il risultato finale del referendum sulla giustizia nel Lazio. A scrutinio completato in tutte le 5.314 sezioni, il No si impone a livello regionale con 1.457.352 voti, pari al 54,59%, contro 1.212.443 voti raccolti dal Sì, fermo al 45,41%. L’affluenza definitiva si è attestata al 61,70%. Il dato regionale, però, nasconde una frattura territoriale molto netta. Se infatti il Lazio nel suo complesso boccia la riforma, questo avviene soprattutto per effetto della provincia di Roma, unica tra le cinque a consegnare una vittoria larga al No. In tutte le altre province, da Latina a Frosinone, da Rieti a Viterbo, prevale invece il Sì. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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