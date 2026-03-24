Referendum giustizia il Pd di Amelia | Con la vittoria del no vince la nostra Costituzione

La nota della segretaria dem, Laura Dimiziani: “Un risultato bello e importante, soprattutto sul piano politico e civile. E lo è ancora di più alla luce di un dato di affluenza straordinario” "La vittoria del no al referendum sulla giustizia è un risultato bello e importante, soprattutto sul piano politico e civile. E lo è ancora di più alla luce di un dato di affluenza straordinario: in un referendum confermativo, in cui non era previsto alcun quorum, la partecipazione è stata altissima, segno di un Paese che ha sentito il peso di questa scelta e ha voluto esserci. Pur trattandosi di un voto referendario, il suo significato va ben oltre il quesito: questo voto ha rimesso al centro la Costituzione e il suo valore di casa comune di tutte e tutti”. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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Una raccolta di contenuti su Referendum giustizia

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Referendum giustizia, Milano celebra il No. Festa in piazza Duomo per Pd e M5S. Ma i riformisti: Serviva il cambiamentoDal Pd ai 5 Stelle: Risultato oltre le aspettative. I riformisti e il centrodestra: Serviva il cambiamento. I magistrati brindano a Palazzo di Giustizia ... affaritaliani.it

Referendum giustizia, Meloni e la destra hanno perso. Il campo progressista non ha ancora vintoLa vittoria del No al referendum è la vittoria della Costituzione del 1948: lo dicono i sondaggi post voto. Secondo Youtrend, Il 61% dei quasi 14 milioni e mezzo di elettori che hanno votato No lo han ... ilfattoquotidiano.it

LabTv. . La riforma della giustizia torna al mittente. Il referendum confermativo della proposta del Governo naufraga in modo netto. La vittoria del fronte del No appare larga e 15 regioni italiane su 20 si sono espresse in maniera assai netta - facebook.com facebook

Referendum giustizia, @zaiapresidente @RegioneVeneto: Va preso atto dell’esito nazionale della consultazione referendaria. In Veneto ha prevalso il sì, con un’affluenza importante x.com