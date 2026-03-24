(LaPresse) “È stata un’onda repubblicana e costituzionale quella che ha sommerso Giorgia Meloni e la sua maggioranza”. Così Nicola Fratoianni co-portavoce di Avs all’indomani del Referendum sulla giustizia che ha visto la vittoria del “No”. “Ora il ministro Nordio non può fare finta di niente, sarebbe necessario si dimettesse. Così come è urgente che si dimetta il viceministro Delmastro: non può rimanare un minuto in più al suo posto dopo i fatti gravissimi che sono emersi”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Referendum giustizia, Fratoianni: "Nordio e Delmastro devono dimettersi"

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