Il leader del M5S sottolinea l'importanza dello Stato di diritto, ponendo l'accento su temi come la giustizia, gli equilibri politici e la necessità di primarie inclusive e partecipate Il leader delMovimento 5 Stelle,Giuseppe Conte, torna sotto i riflettori del dibattito politico con interventi aOmnibussuLA7eSkyTg24, affrontando una serie di temi che spaziano dalreferendum giustiziaalledinamiche interneal fronte progressista. Sul tema della giustizia, Conte haribaditocon convinzionela sua posizione, sottolineando che la campagna referendarianon si propone di difendere l’Associazione nazionale magistrati, ma piuttosto ditutelare un principio cardine dello Stato di diritto: laparità di tutti di fronte alla legge. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Referendum giustizia, Conte: ‘Difendiamo il principio che la legge è uguale per tutti’

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