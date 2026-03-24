Nel referendum sulla giustizia, il centrodestra ha subito una pesante sconfitta nel proprio territorio di elezione. Meloni, Nordio e il governo di centrodestra, eletto nel 2022, hanno visto respinti i loro progetti di riforma. La vittoria del No ha coinvolto anche le aree di appartenenza politica del fronte di governo, segnando un risultato difficile da ignorare.

Referendum giustizia, Meloni, Nordio e tutto il governo di centrodestra eletto nel 2022 hanno rimediato una sonora sconfitta proprio in casa. Una sconfitta a cui, in chiave 2027, il governo Meloni dovrebbe dire grazie. Riforma costituzionale Meloni-Nordio sconfitta in 17 regioni su 20. A dire No alla riforma costituzionale Meloni-Nordio non solo le regioni governate dal centrosinistra, con record Campania, oltre 65% No, e record Napoli, oltre 75% No. Con Toscana gran protagonista blindata col No. A dire No nelle 17 regioni anche ben 10 regioni proprio di centrodestra. A dire sì alla riforma Meloni-Nordio solo Lombardia, Veneto, Friuli, governate dal centrodestra a trazione leghista. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Referendum giustizia: centrodestra ko in casa deve ringraziare il No

Articoli correlati

Leggi anche: Il Milan di Allegri deve ringraziare Leao e Stanciu: pareggia in casa nel finale e poi il Genoa sbaglia il rigore

Referendum Giustizia, Conte: "Meloni deve andare a casa? E' un avviso da parte dei cittadini"Home > Video > Referendum Giustizia, Conte: "Meloni deve andare a casa? E' un avviso da parte dei cittadini" Il presidente del Movimento Cinque...

Referendum giustizia, Di Pietro e Colombo spiegano perchè votare il Sì e il NO

Aggiornamenti e notizie su Referendum giustizia

Temi più discussi: Referendum giustizia su separazione carriere, perché votare sì o no: cosa dicono i politici; Referendum giustizia primo ko politico per Meloni. Ma la premier tira dritto; Il governo va avanti, ma la sconfitta al referendum scuote la maggioranza. Chi ha votato no nel centrodestra; Referendum Meloni incassa il colpo | Occasione persa Legge elettorale in mirino centrodestra.

Referendum, Meloni incassa il colpo: Occasione persa. Legge elettorale in mirino centrodestraLa siepe non è quella di Giacomo Leopardi. Ma le foglie verdi e il canto degli uccellini fanno da sfondo, visivo e sonoro, al videoselfie - dall’inquadratura leggermente tremolante - con cui Giorgia M ... adnkronos.com

Referendum Giustizia 2026, diretta dopo i risultati: il No stravince, il centrosinistra festeggia. Nordio: Non mi dimetteròIl No ha vinto quasi dappertutto al referendum sulla giustizia 2026. Il Sì tiene solo in Veneto, in Friuli Venezia Giulia e in Lombardia, tutte e tre governate dal centrodestra. Ieri i leader del ... fanpage.it

#Referendum sulla #giustizia, #Meloni non chiederà la fiducia: non c’è una crisi politica - #referendumgiustizia - facebook.com facebook