Nel referendum sulla giustizia del 2026, tutte le province della Lombardia hanno registrato una maggioranza di voti a favore del SÌ, fatta eccezione per Milano. Nella città, il NO ha ottenuto il 58,3% dei consensi, mentre nel centro storico il SÌ si è fermato al 51,12%. Nel resto del capoluogo, i votanti contro la riforma sono stati di più rispetto a quelli a favore.

Per quanto concerne il capoluogo lombardo, il maggior numero di votanti contro la riforma si è registrato nel Municipio 3 (Porta Venezia, Lambrate, Ortica, Forlanini) con il 61,16%, mentre in termini di affluenza il dato più alto è stato rilevato nel centro storico, l'unica zona urbana in cui ha vin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Referendum giustizia 2026, in Lombardia vittoria del SÌ in tutte la province, tranne che a Milano, con il NO al 58,3%, ad eccezione del centro storico (SÌ al 51,12%)

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