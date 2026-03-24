A sera Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli si ritrovano insieme, sul palco di piazza Barberini per festeggiare la vittoria del No al referendum sulla Giustizia. Dal lungo corteo che muove verso piazza del Popolo, convocato dal segretario Cgil Maurizio Landini per “la grande festa del No”, arrivano i cori: “Siamo tutti antifascisti”, “Giorgia Meloni vattene”, “Meloni stiamo arrivando”. All’arrivo si balla sulle note di ‘Bella ciao’ e sotto le luci colorate di alcuni fuochi d’artificio esplosi per l’occasione. I leader si abbracciano e sorridono. 15 milioni di No hanno respinto la riforma della giustizia firmata da Carlo Nordio e rappresentano un ‘tesoretto’ prezioso da “non lasciar andar via” in vista delle Politiche. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Referendum Giustizia 2026, il centrosinistra si gode 15 milioni di No: “Avviso di sfratto a Meloni”

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