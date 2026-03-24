Al Referendum costituzionale sulla riforma della giustizia ha vinto il No. A scrutinio concluso, il No si è attestato al 53,74% con 14.461.375 voti, mentre il Sì si è fermato al 46,26% con 12.448.216 voti. È quanto riportato dalla piattaforma Eligendo del Viminale. Mancano i voti della sezione 127 del comune di Sassari (Ss) su cui sono in corso delle verifiche, gli atti sono stati inviati all’Ufficio centrale per il completamento delle operazioni. Il dato definitivo del voto degli italiani all’estero vede prevalere il Sì, che si attesta al 56,34% con 803.632 preferenze mentre il No è al 43,66% con 622.652 voti. A livello complessivo (Italia+estero) il No totalizza il 53,23% e il Sì il 46,77%. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Referendum Giustizia 2026, ecco i dati definitivi che premiano il No. Il ministro Nordio: “Non mi dimetto”

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